Copa Aquidauana já tem campeões em várias modalidades

Nesse final de semana, dias 12 e 13 (sábado e domingo), conhecemos os primeiros campeões da Copa Aquidauana de Esportes de Quadra. As finais, realizadas no ginásio poliesportivo, foram emocionantes nas modalidades de basquete masculino, vôlei masculino e handebol masculino e feminino.

A equipe campeã do basquete masculino foi Sevilha de Campo Grande e vice-campeã Aquidauana. No voleibol masculino o campeão foi a equipe A.M.V de Aquidauana, vice-campeão União, de Campo Grande.

No handebol masculino foi campeão a equipe Máquinas, de Campo Grande, vice-campeão Pró Hand/A.A.H de Aquidauana e, já no handebol feminino, sagrou-se campeã a equipe do Dóris A.A.H, vice-campeã a equipe A.A.H Dóris.

Para esta segunda-feira (14), está marcada a final do voleibol feminino às 19:30min entre A.M.V Aquidauana x Alfa Miranda e na sequência duas semifinais do futsal masculino entre Bololo Futsal Miranda x O.C.C Futsal Aquidauana e Grêmio e Benfica.

A Fundação de Esportes de Aquidauana agradece o apoio recebido da equipe de acadêmicos do curso de enfermagem da Uniderp Anhanguera, liderados pela enfermeira Leucia Balta, que está presente em todas as rodadas dos jogos da Copa Aquidauana, para prestar atendimento aos atletas sempre que necessário.

A Copa Aquidauana de Esportes de Quadra é uma iniciativa da Prefeitura de Aquidauana, com organização da Fundação de Esportes de Aquidauana (FEMA), cujo evento tem o objetivo de incentivar a prática das modalidades de quadra e promover a socialização entre os atletas.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana