Copa Maria Tereza Ribeiro é lançada em Aquidauana

A competição presta homenagem à ex-primeira-dama do município, Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro
O Pantaneiro
Foi lançado na noite de ontem, quinta-feira (15), no Dissidente Esporte Clube (DEC), em Aquidauana, o calendário da 5ª Copa Aquidauana 2026, que nesta edição recebe o nome de Copa Maria Tereza Ribeiro. A competição presta homenagem à ex-primeira-dama do município, Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro, reconhecida por sua atuação na área social durante a década de 1990.
O lançamento contou com a presença de Odilon Ferraz Alves Ribeiro, ex-prefeito de Aquidauana e filho da homenageada, que destacou a importância do reconhecimento à trajetória de sua mãe. Segundo ele, Maria Tereza contribuiu com ações voltadas à assistência social no município durante a gestão do então prefeito Tico Ribeiro, deixando um legado lembrado por familiares, amigos e pela comunidade.
Durante o evento, Odilon ressaltou a iniciativa da Liga de Esporte Amador de Aquidauana em escolher o nome de sua mãe para a edição da Copa, destacando o significado da homenagem no contexto do esporte amador local. Ele também parabenizou os dirigentes da Liga, em especial Adriano e Antônio Pinto, além dos clubes e atletas que mantêm a tradição do futebol amador no município, mesmo diante de dificuldades financeiras e estruturais.
A 5ª Copa Aquidauana contará com a participação de 19 equipes, incluindo times da cidade, da zona rural e de comunidades indígenas. Representantes de clubes, dirigentes esportivos e apoiadores do esporte amador participaram do lançamento, que também destacou a história da Liga de Aquidauana, considerada a mais antiga de Mato Grosso do Sul e uma das mais antigas do país.
Durante as falas, foram mencionados ainda o apoio da administração municipal ao esporte amador e a expectativa de avanços estruturais, como a futura sede própria da Liga. O evento marcou o início oficial da competição, que integra o calendário esportivo de Aquidauana e reúne atletas, dirigentes e famílias em torno do futebol amador no município.
