Copa O Pantaneiro começa em clima de celebração e homenagem

O Pantaneiro

O pontapé inicial da competição foi acompanhado de uma homenagem ao jornalista José Lima Neto , diretor do jornal, destacando sua trajetória à frente do veículo que há seis décadas registra a vida política, social, esportiva e cultural de Aquidauana. A condecoração foi feita pela presidência da Liga Esportiva Aquidauanense (LEA).

A manhã deste domingo (31) marcou a abertura da Copa O Pantaneiro de Futebol Veterano , realizada no Clube DEC, em Aquidauana. O torneio integra as comemorações dos 60 anos do jornal O Pantaneiro , que faz parte da história da cidade e da região.

A solenidade de abertura reuniu autoridades e representantes esportivos. Estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, vereador Everton Romero, o presidente da LEA, Adriano Rodrigues, e o presidente do Dissidente Esporte Clube (DEC), João Batista Macalé.

Após os protocolos oficiais, a bola rolou no primeiro jogo da competição, entre Atlético AFC e Aston Vila, às 8h30, dando início a uma edição especial do campeonato, marcada não apenas pela disputa esportiva, mas pelo reconhecimento da importância do jornal O Pantaneiro para a memória e identidade da cidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!