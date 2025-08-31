Acessibilidade

31 de Agosto de 2025

Esporte

Copa O Pantaneiro começa em clima de celebração e homenagem

A solenidade de abertura reuniu autoridades e representantes esportivos

Da redação

Publicado em 31/08/2025 às 12:13

Atualizado em 31/08/2025 às 15:28

O Pantaneiro

A manhã deste domingo (31) marcou a abertura da Copa O Pantaneiro de Futebol Veterano, realizada no Clube DEC, em Aquidauana. O torneio integra as comemorações dos 60 anos do jornal O Pantaneiro, que faz parte da história da cidade e da região.

O pontapé inicial da competição foi acompanhado de uma homenagem ao jornalista José Lima Neto, diretor do jornal, destacando sua trajetória à frente do veículo que há seis décadas registra a vida política, social, esportiva e cultural de Aquidauana. A condecoração foi feita pela presidência da Liga Esportiva Aquidauanense (LEA).

A solenidade de abertura reuniu autoridades e representantes esportivos. Estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, vereador Everton Romero, o presidente da LEA, Adriano Rodrigues, e o presidente do Dissidente Esporte Clube (DEC), João Batista Macalé.

Após os protocolos oficiais, a bola rolou no primeiro jogo da competição, entre Atlético AFC e Aston Vila, às 8h30, dando início a uma edição especial do campeonato, marcada não apenas pela disputa esportiva, mas pelo reconhecimento da importância do jornal O Pantaneiro para a memória e identidade da cidade.

