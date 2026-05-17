Coral do CICA se apresenta durante abertura da SMA do IFMS Aquidauana

Cerca de 23 crianças irá participar da cerimônia abertura da Semana do Meio Ambiente que acontecerá na terça-feira (19), às 14 horas.
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) Campus Aquidauana receberá, na tarde da próxima terça-feira, uma apresentação especial do Coral do CICA durante a abertura da Semana do Meio Ambiente. O evento será aberto ao público.
Fundado em 2021 e regido por Bianca Danzi, o Coral do CICA desenvolve um trabalho voltado à música, inclusão, cultura e formação humana por meio do canto coral. Atualmente, o projeto atende cerca de 250 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 15 anos.
O grupo interpreta canções educativas e já participou de importantes apresentações e projetos culturais da região, incluindo gravações para a TV Morena e o festival Encontro com a Música Clássica.
Mais do que levar música ao público, o coral busca proporcionar experiências artísticas, incentivar a integração entre os participantes e contribuir para o desenvolvimento pessoal e social das crianças e adolescentes envolvidos no projeto.
A participação do Coral do CICA reunirá cerca de 23 crianças e irá integrar a programação da Semana do Meio Ambiente do IFMS, evento que reúne atividades educativas, culturais e de conscientização ambiental no campus de Aquidauana.
A apresentação promete reunir estudantes, servidores e comunidade em um momento de cultura e valorização da arte regional.
Prestação de contas
Justiça
A criança foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda
Do MS para o mundo
Daniel Martins da Silva participará do Campeonato Mundial de Silhueta Metálica, que será disputado entre os dias 18 e 24 de julho, na cidade de Lawrenceburg, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos.
Apostas no Brasi
O mercado de apostas brasileiro atingiu recordes de arrecadação em 2026, mas enfrenta riscos de proibição. Conheça os dados econômicos, o impacto da regulamentação e os desafios sociais do setor
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS