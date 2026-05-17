Coral do CICA se apresenta durante abertura da SMA do IFMS Aquidauana

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) Campus Aquidauana receberá, na tarde da próxima terça-feira, uma apresentação especial do Coral do CICA durante a abertura da Semana do Meio Ambiente. O evento será aberto ao público.

Fundado em 2021 e regido por Bianca Danzi, o Coral do CICA desenvolve um trabalho voltado à música, inclusão, cultura e formação humana por meio do canto coral. Atualmente, o projeto atende cerca de 250 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 15 anos.

O grupo interpreta canções educativas e já participou de importantes apresentações e projetos culturais da região, incluindo gravações para a TV Morena e o festival Encontro com a Música Clássica.

Mais do que levar música ao público, o coral busca proporcionar experiências artísticas, incentivar a integração entre os participantes e contribuir para o desenvolvimento pessoal e social das crianças e adolescentes envolvidos no projeto.

A participação do Coral do CICA reunirá cerca de 23 crianças e irá integrar a programação da Semana do Meio Ambiente do IFMS, evento que reúne atividades educativas, culturais e de conscientização ambiental no campus de Aquidauana.

A apresentação promete reunir estudantes, servidores e comunidade em um momento de cultura e valorização da arte regional.