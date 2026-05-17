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CULTURA E EDUCAÇÃO

Coral do CICA se apresenta durante abertura da SMA do IFMS Aquidauana

Cerca de 23 crianças irá participar da cerimônia abertura da Semana do Meio Ambiente que acontecerá na terça-feira (19), às 14 horas.

Redação

Publicado em 17/05/2026 às 13:00

Atualizado em 17/05/2026 às 13:04

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) Campus Aquidauana receberá, na tarde da próxima terça-feira, uma apresentação especial do Coral do CICA durante a abertura da Semana do Meio Ambiente. O evento será aberto ao público.

Fundado em 2021 e regido por Bianca Danzi, o Coral do CICA desenvolve um trabalho voltado à música, inclusão, cultura e formação humana por meio do canto coral. Atualmente, o projeto atende cerca de 250 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 15 anos.

O grupo interpreta canções educativas e já participou de importantes apresentações e projetos culturais da região, incluindo gravações para a TV Morena e o festival Encontro com a Música Clássica.

Mais do que levar música ao público, o coral busca proporcionar experiências artísticas, incentivar a integração entre os participantes e contribuir para o desenvolvimento pessoal e social das crianças e adolescentes envolvidos no projeto.

A participação do Coral do CICA reunirá cerca de 23 crianças e irá integrar a programação da Semana do Meio Ambiente do IFMS, evento que reúne atividades educativas, culturais e de conscientização ambiental no campus de Aquidauana.

A apresentação promete reunir estudantes, servidores e comunidade em um momento de cultura e valorização da arte regional.

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