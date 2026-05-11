Coral Jovem do Paraná se apresenta em Aquidauana no dia 17 com integrante local

Coral Canto Jovem / Reprodução

Aquidauana receberá no próximo dia 17 de maio, uma apresentação especial do Coral Canto Jovem, grupo formado por estudantes do Ensino Médio e Fundamental II do Colégio Adventista do Paraná. O evento ocorrerá às 19h15, na Praça dos Estudantes, com entrada gratuita.

O Coral Canto Jovem conta com mais de 15 anos de história e tem um vasto acervo de materiais produzidos ao longo de sua trajetória. O grupo é composto por alunos internos e externos da Educação Básica da Faculdade Adventista do Paraná (FAP) e tem entre seus integrantes a representante de Aquidauana, Lavínya.

A apresentação em Aquidauana integra a Tour Mato Grosso do Sul 2026, que reúne o Coral Canto Jovem e o Coral de Sinos da FAP. A turnê passa por seis cidades do estado entre os dias 14 e 18 de maio, com apresentações em Naviraí, Dourados, Campo Grande (três locais diferentes), Aquidauana e Nova Andradina.

O repertório inclui canções que celebram os 85 anos da instituição de ensino. A apresentação é aberta ao público e representa uma oportunidade para a comunidade aquidauanense prestigiar um coral jovem com trajetória consolidada no cenário educacional e cultural do Paraná. Também será a oportunidade de prestigiar o trabalho da jovem aquidaunense Lavínya, que integra o coral.

A Prefeitura de Aquidauana apoia a iniciativa e convida a população a prestigiar o evento. A programação completa da turnê pode ser acompanhada nos canais oficiais da Faculdade Adventista do Paraná.

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