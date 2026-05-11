Coral Jovem do Paraná se apresenta em Aquidauana no dia 17 com integrante local

Grupo, que tem mais de 15 anos de história, fará apresentação gratuita na Praça dos Estudantes como parte de turnê por seis cidades de Mato Grosso do Sul
Coral Canto Jovem / Reprodução
Aquidauana receberá no próximo dia 17 de maio, uma apresentação especial do Coral Canto Jovem, grupo formado por estudantes do Ensino Médio e Fundamental II do Colégio Adventista do Paraná. O evento ocorrerá às 19h15, na Praça dos Estudantes, com entrada gratuita.
O Coral Canto Jovem conta com mais de 15 anos de história e tem um vasto acervo de materiais produzidos ao longo de sua trajetória. O grupo é composto por alunos internos e externos da Educação Básica da Faculdade Adventista do Paraná (FAP) e tem entre seus integrantes a representante de Aquidauana, Lavínya.
A apresentação em Aquidauana integra a Tour Mato Grosso do Sul 2026, que reúne o Coral Canto Jovem e o Coral de Sinos da FAP. A turnê passa por seis cidades do estado entre os dias 14 e 18 de maio, com apresentações em Naviraí, Dourados, Campo Grande (três locais diferentes), Aquidauana e Nova Andradina.
O repertório inclui canções que celebram os 85 anos da instituição de ensino. A apresentação é aberta ao público e representa uma oportunidade para a comunidade aquidauanense prestigiar um coral jovem com trajetória consolidada no cenário educacional e cultural do Paraná. Também será a oportunidade de prestigiar o trabalho da jovem aquidaunense Lavínya, que integra o coral.
A Prefeitura de Aquidauana apoia a iniciativa e convida a população a prestigiar o evento. A programação completa da turnê pode ser acompanhada nos canais oficiais da Faculdade Adventista do Paraná.
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