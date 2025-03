Coroinha de Aquidauana surpreende ao escolher Jesus como tema de aniversário

Arquivo Pessoal

Enquanto a maioria das crianças sonha com festas temáticas de super-heróis, princesas ou desenhos animados, a pequena Manuela Sanches, de 7 anos, escolheu um tema inusitado e especial para celebrar seu aniversário: Jesus. A decisão da menina, que mora no bairro Cidade Nova, em Aquidauana, emocionou familiares e amigos, refletindo sua fé e devoção desde cedo.



Segundo a mãe de Manuela, essa conexão com a religiosidade já vem de algum tempo. No Natal do ano passado, ao escrever sua cartinha para o Papai Noel, o pedido foi simples e significativo: um boneco de Jesus de pelúcia. Já no início deste ano, quando começou a planejar a festinha de aniversário, não teve dúvidas sobre a escolha do tema.



“Ela queria Jesus e ponto final. Procurei algumas pessoas que fazem festas para ver se encontrava algo pronto, mas não achei. Então fui buscar inspirações no Pinterest, fizemos as impressões e nos viramos na decoração”, conta a mãe.







O resultado foi uma celebração única, marcada por simplicidade e emoção. Com enfeites personalizados e um bolo temático, Manuela comemorou seu dia cercada pela família, com a alegria de quem tem o coração cheio de fé.



A escolha da menina mostra que, mesmo na infância, é possível encontrar inspiração na espiritualidade e transmitir mensagens de amor e devoção.

