Corpo de Bombeiros atende duas ocorrências de queda de moto, em Aquidauana

Dois acidentes sendo quedas de motos foram registrados e atendidos pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana, no domingo (8).

O primeiro registro foi de dupla em moto, sendno uma mulher de 32 anos e um homem de 29, se feriu após caírem da moto em que estavam, na tarde de ontem (8), na rodovia MS-450, conhecida como curva da morte, em Aquidauana.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a mulher caída no chão, consciente e orientada, apresentando escoriações pelo corpo e queixa de dor na cabeça.

Já o condutor da moto, estava consciente e orientado, andando pelo local, com queixa de dores no ombro esquerdo. As vítimas receberam os primeiros socorros no local e foram transportadas ao Pronto Socorro para cuidados hospitalares.

Ainda no dia de ontem, por volta das 19h15, a Guarnição do Corpo de Bombeiros em Aquidauana foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito.

Chegando ao local, rua Antônio Nogueira, bairro Alto, a guarnição encontrou o condutor da moto de 21 anos, caído ao solo em decúbito dorsal, consciente e orientado, apresentando escoriações pelo corpo e um pequeno ferimento na região parietal, apresentava odor característico de ingestão de bebida alcoólica.

A guarnição realizou os exames primário e secundário e após as medidas de primeiros socorros o transportou até o Pronto Socorro de Aquidauana, onde ficou sob cuidados médicos.