Corpo de Bombeiros atende ocorrência de incêndio em Aquidauana

O Pantaneiro

O Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana atendeu uma ocorrência de incêndio em vegetação na área urbana de Aquidauana, na tarde de ontem (30).

Quando os militares chegaram no local, constataram que se tratava de um incêndio num amontoado de galhos de árvores cortados que foram depositados na esquina.

As chamas se propagaram para a vegetação e mata rasa nas adjacências de um terreno baldio, emitindo grande quantidade de fumaça.

A equipe realizou os trabalhos de contenção do incêndio, extinguiu as chamas por completo com utilização de um abafador e mangotinho, deixando o local em segurança.