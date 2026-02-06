Acessibilidade

07 de Fevereiro de 2026 • 01:38

Treinamento

Corpo de Bombeiros de Aquidauana capacita profissionais da Pestalozzi

A capacitação busca criar um ambiente mais seguro e preparado para todos que frequentam a instituição

Da redação

Publicado em 06/02/2026 às 20:48

A corporação mantém um calendário de treinamentos voltados para empresas / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul realizou, na manhã desta quarta-feira (04), uma capacitação em Brigada de Incêndio e Atendimento Pré-Hospitalar para 33 profissionais da Escola Especializada Mundo Feliz Associação Pestalozzi de Aquidauana. O treinamento reuniu funcionários de diversas áreas da instituição, incluindo educadores, monitores e equipe administrativa.

A instrução, ministrada por bombeiros militares, incluiu conteúdos teóricos e práticos. Os participantes aprenderam técnicas básicas de combate a princípio de incêndio, como a utilização correta de extintores, e procedimentos essenciais de primeiros socorros para situações que podem ocorrer no ambiente escolar.

O objetivo principal da ação é garantir o cumprimento das normas do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico, que estabelece a obrigatoriedade de brigadistas treinados em estabelecimentos de ensino. Além do aspecto legal, o foco é ampliar a segurança da comunidade escolar, preparando os profissionais para agir de forma rápida e eficiente em situações de emergência, antes da chegada do socorro especializado.

A Associação Pestalozzi atende crianças e adultos com deficiência intelectual e múltipla, um público que requer atenção e cuidados específicos em situações de risco. A capacitação busca criar um ambiente mais seguro e preparado para todos que frequentam a instituição.

O Corpo de Bombeiros reforça que iniciativas como essa são fundamentais para a prevenção de acidentes e para a formação de uma cultura de segurança dentro das organizações. A corporação mantém um calendário de treinamentos voltados para empresas, escolas e instituições que desejam capacitar seus colaboradores.

