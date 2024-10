Bombeiros de Aquidauana emite alerta após aumento de afogamentos

Rio Aquidauana com alto volume após chuvas

Com a chegada da temporada de calor e o aumento das atividades aquáticas, o Corpo de Bombeiros de Aquidauana reforçou a importância das medidas de prevenção contra afogamentos.



Os recentes casos trágicos ocorridos na região, incluindo o afogamento fatal de uma jovem de 26 anos no Rio Aquidauana, no distrito de Piraputanga, acenderam o alerta para os riscos envolvendo banhos de rio e atividades recreativas próximas à água.



O Corpo de Bombeiros Militar divulgou uma série de orientações para evitar que novos acidentes ocorram, principalmente durante os finais de semana e feriados prolongados, quando há maior fluxo de pessoas em áreas de lazer.



Principais recomendações



As orientações destacadas incluem cuidados básicos e preventivos que podem salvar vidas. Entre elas:



- Evitar a água após ingestão de álcool ou logo após as refeições. O consumo de bebidas alcoólicas aumenta o risco de afogamento, pois diminui a coordenação motora e a capacidade de resposta rápida a imprevistos.



- Atenção às correntezas e ao fundo dos rios. Mesmo os que sabem nadar correm perigo em áreas de forte correnteza ou com fundos irregulares, cheios de pedras, buracos ou galhos que podem enroscar o nadador.



- Uso obrigatório de coletes salva-vidas ao navegar. O equipamento é essencial para a segurança em atividades embarcadas e deve ser utilizado em qualquer passeio aquático.



- Cuidado com as crianças. A supervisão contínua dos pequenos em áreas de risco é imprescindível. As crianças, mesmo utilizando boias ou coletes, devem ser vigiadas de perto.



Dicas de segurança



A campanha de prevenção também oferece dicas importantes para quem deseja aproveitar as águas de forma segura:



- Não entre em pânico se for arrastado por uma correnteza. O ideal é flutuar e nadar a favor da corrente, dirigindo-se à margem mais próxima de forma controlada.



- Evitar saltos e mergulhos em áreas desconhecidas, pois há o risco de colidir com pedras ou com o fundo do rio, o que pode causar lesões graves.



- Linha de pesca e redes submersas podem representar armadilhas fatais. Ao se enroscar em um desses obstáculos, o risco de afogamento aumenta.



Procedimentos em caso de emergência



Se presenciar um afogamento, a orientação é clara: não tente entrar na água para socorrer a vítima sem equipamento adequado. O ideal é utilizar objetos que flutuem ou uma corda para puxar a pessoa de volta à margem.



Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193, devendo-se passar todas as informações solicitadas pelo atendente para um resgate ágil e eficiente.



Perigo nas piscinas



Além dos rios, as piscinas também podem ser palco de afogamentos. O risco de sucção pelo ralo é uma preocupação constante, especialmente para crianças.



Para evitar acidentes, é recomendável o uso de tampas anti-sucção e a supervisão contínua de um adulto responsável. Deixar brinquedos na água também pode atrair crianças e resultar em tragédias.



O comandante do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, capitão Saldanha, reforça que "em nossa região, não temos locais balneários adequados e seguros para banho em rios e lagoas. É fundamental que as pessoas se conscientizem dos riscos e adotem as medidas de prevenção".

Feriados e finais de semana



Com os feriados prolongados se aproximando, a expectativa é que o movimento nos rios e balneários aumente consideravelmente. As autoridades locais continuam reforçando a necessidade de cuidados, especialmente em áreas não supervisionadas.



Evitar tragédias como as que marcaram as últimas semanas é uma responsabilidade compartilhada. Adotar medidas simples de segurança pode fazer a diferença entre um dia de lazer e uma tragédia evitável.