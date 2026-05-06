Corpo de Bombeiros de Aquidauana participa de campanha do agasalho

Doações podem ser realizadas até o dia 10 de maio
agasalho campanha
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul segue participando da campanha solidária “Seu Abraço Aquece – Doe Calor e Faça o Bem”, promovida pelo Governo do Estado com o objetivo de arrecadar roupas, agasalhos e cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.
Em Aquidauana, o 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar está funcionando como ponto oficial de coleta da campanha. As doações podem ser entregues até o dia 10 de maio de 2026.
A corporação reforça o convite para que a população participe da ação solidária, contribuindo com peças novas ou usadas em bom estado de conservação. Além de agasalhos e cobertores, também podem ser doadas roupas em geral, meias, casacos, calçados e outros itens que ajudem pessoas e famílias a enfrentar o inverno com mais conforto.
A campanha busca unir esforços entre o poder público, militares e comunidade, fortalecendo a corrente de solidariedade em todo o estado. As peças arrecadadas serão destinadas a instituições cadastradas pela coordenação da campanha, garantindo que as doações cheguem às pessoas que mais precisam.
O Corpo de Bombeiros destaca que pequenos gestos podem fazer grande diferença na vida de muitas famílias.
“Doe calor. Doe solidariedade. Participe.”
Cidadania
ATENÇÃO
Cartório de Aquidauana realiza plantão até às 18 horas nos últimos dias para atender a população
Responsabilidade Fiscal
O Projeto de Lei o prevê proibição da concessão de reajustes superiores aos índices oficiais de inflação acumulada no período
SORTE
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
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