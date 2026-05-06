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SOLIDARIEDADE

Corpo de Bombeiros de Aquidauana participa de campanha do agasalho

Doações podem ser realizadas até o dia 10 de maio

Redação

Publicado em 06/05/2026 às 18:32

Atualizado em 06/05/2026 às 21:12

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agasalho campanha

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul segue participando da campanha solidária “Seu Abraço Aquece – Doe Calor e Faça o Bem”, promovida pelo Governo do Estado com o objetivo de arrecadar roupas, agasalhos e cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.

Em Aquidauana, o 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar está funcionando como ponto oficial de coleta da campanha. As doações podem ser entregues até o dia 10 de maio de 2026.

A corporação reforça o convite para que a população participe da ação solidária, contribuindo com peças novas ou usadas em bom estado de conservação. Além de agasalhos e cobertores, também podem ser doadas roupas em geral, meias, casacos, calçados e outros itens que ajudem pessoas e famílias a enfrentar o inverno com mais conforto.

A campanha busca unir esforços entre o poder público, militares e comunidade, fortalecendo a corrente de solidariedade em todo o estado. As peças arrecadadas serão destinadas a instituições cadastradas pela coordenação da campanha, garantindo que as doações cheguem às pessoas que mais precisam.

O Corpo de Bombeiros destaca que pequenos gestos podem fazer grande diferença na vida de muitas famílias.

“Doe calor. Doe solidariedade. Participe.”

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