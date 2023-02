Corpo de Bombeiros de Aquidauana realizam capacitação

O 1° Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente já capacitou aproximadamente 300 pessoas / Divulgação/ Assessoria

Corpo de Bombeiros de Aquidauana deu treinamento de primeiros socorros aos funcionários dos Centros Municipais de Educação Infantil Aquidauana. A última turma terminou nesse sábado (18), o treinamento.

"Hoje, dia 18 de fevereiro, encerramos o ciclo de treinamento", informou a corporação.

Ao todo foram 6 turmas e aproximadamente 120 profissionais capacitados para intervir em situações de obstrução de vias aéreas e parada cardiorrespiratória em bebês, crianças e adultos. Os treinamentos foram ministrados pelo 2° Tenente Lucival.

No decorrer deste ano o 1° Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente já capacitou aproximadamente 300 pessoas em palestras, treinamentos e formações de brigada de combate a incêndio.

As atividades desenvolvidas tem por objetivo capacitar as pessoas frente as ocorrências, bem como, criar uma cultura prevencionista na região.