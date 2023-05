Corpo de Bombeiros de Aquidauana são acionados para conter chamas em carreta

Não houve vitimas / Ronald Regis

Uma carreta bitrem de uma transportadora pegou fogo na tarde de ontem, 4, no km 558 sentido Miranda a Corumbá, o Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para conter as chamas.

Segundo o motorista da carreta, um idoso de 62 anos, ele ouviu uma explosão na parte da frente e em seguida as chamas apareceram no veículo, ainda de acordo com ele só deu tempo de estacionar no acostamento da rodovia e pegar os documentos.

A parte da frente do veículo ficou completamente consumida pelo fogo, o segundo semi-reboque ficou intacto. O motorista não precisou de atendimento.



Veja o vídeo: