Corpo de Bombeiros de Aquidauana vira ponto de arrecadação da Campanha do Agasalho 2026

Agência Brasília

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio da unidade de Aquidauana, informa que está participando da Campanha do Agasalho 2026 “Seu Abraço Aquece – Doe Calor e Faça o Bem!”, promovida pelo Governo do Estado. Neste ano, a corporação atuará como ponto de arrecadação, reforçando o compromisso social com a comunidade e incentivando a solidariedade entre a população.

A campanha segue até o dia 10 de maio, período em que serão recebidas doações de roupas e itens de inverno. A unidade disponibilizará uma caixa de coleta devidamente identificada, onde poderão ser depositados agasalhos, cobertores, roupas, calçados e acessórios de inverno, novos ou usados, desde que estejam em bom estado de conservação.

Além de ser ponto de arrecadação, os próprios militares também irão contribuir com doações, fortalecendo a mobilização em prol das famílias em situação de vulnerabilidade. A campanha tem como objetivo arrecadar itens que possam amenizar os efeitos das baixas temperaturas, garantindo mais conforto e dignidade para crianças, adultos e idosos.

O Corpo de Bombeiros reforça o convite à população para que participe da iniciativa. Um gesto simples pode fazer a diferença na vida de quem mais precisa. As doações podem ser entregues na unidade do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, localizada no bairro Alto, durante o horário de funcionamento.

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