Bombeiros e a imprensa de Aquidauana se reúnem visando construir um trabalho transparente

Profissionais da Imprensa e Militares do Corpo de Bombeiros / Divulgação

O comandante do 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente em Aquidauana (1ºSGBM/IND), Capitão Alex Fernandes, realizou na tarde desta terça, 18, ao lado do primeiro Tenente BM Crisanto, uma reunião com a imprensa local. O encontro, que ocorreu nas dependências da corporação, teve como pauta estreitar ainda mais os laços entre o comando e jornalistas, na intensão de, juntos, desenvolverem um jornalismo transparente com fornecimento de informações, na busca de evitar possíveis divergências sobre a veracidade de determinado acontecimento.

No encontro, que contou com a participação de jornalistas de diversos veículos de comunicação de Aquidauana, o comandante expôs sua admiração e respeito pelo trabalho da imprensa, destacando que todo fato precisa ser devidamente apurado com fontes seguras, no caso o Corpo de Bombeiros, quando o fato estiver relacionado com a classe, para que a informação emitida seja única em qualquer veículo, sem risco de distorção.

Capitão Alex Fernandes, o comandante do 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar - Foto: João Éric

Ao final o comandante e a imprensa presente, reconheceram que um trabalho parceiro e transparente só valoriza o jornalismo, revela o trabalho exemplar do Bombeiro Militar e quem ganha principalmente com essa boa relação é a comunidade, com acesso a uma notícia segura, livre de dúvidas.