Corpo de Bombeiros localiza corpo de homem desaparecido no Rio Aquidauana

Divulgação/ Bombeiros

O Corpo de Bombeiros informou na manhã desta segunda-feira (8) que localizou o corpo do homem que havia desaparecido no Rio Aquidauana no sábado (7), após um acidente envolvendo a embarcação em que ele estava. O local está sendo isolado para aguardar a chegada da perícia e realizar a retirada.



O homem, um visitante de São Paulo, desapareceu por volta das 15h30, quando o barco em que ele estava com o filho e o piloto virou próximo a uma cachoeira. De acordo com informações, a família estava hospedada em um rancho da região, às margens da BR-262, entre Aquidauana e Anastácio.



O acidente

No momento do acidente, a família estava subindo o rio, aproveitando os últimos momentos de um passeio turístico e tirando fotos antes de encerrar a viagem. Após o barco virar, três pessoas caíram na água. O filho e o piloto conseguiram se segurar na embarcação, mas o homem foi arrastado pela correnteza e não foi mais visto. Testemunhas afirmam que nenhum deles estava utilizando coletes salva-vidas no momento do acidente.



O proprietário do rancho, que ouviu os gritos, tentou auxiliar no resgate, mas não conseguiu localizar o visitante.



As buscas

As buscas começaram imediatamente após o acidente, mas precisaram ser interrompidas no período da noite por questões de segurança. Os trabalhos foram retomados nas primeiras horas deste domingo, com o apoio de embarcações do rancho onde a família estava hospedada.



O Corpo de Bombeiros ressalta a importância do uso de equipamentos de segurança, como coletes salva-vidas, durante passeios em rios, especialmente em locais com correnteza ou cachoeiras, para evitar tragédias como esta.



O caso será investigado pelas autoridades competentes, e o corpo será encaminhado para exames periciais antes de ser liberado para os familiares.