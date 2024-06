Corpo de Bombeiros Militar de MS combate incêndios florestais com força total

A Operação Pantanal 2024, coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), continua intensamente no combate aos incêndios florestais que devastam a região. No 89º dia da operação, 29 de junho de 2024, as equipes se encontram mobilizadas em diversos pontos críticos, utilizando estratégias de combate por terra, água e ar.

Na região da BR-262, próxima a Bodoquena e ao Retiro Margarida, o foco mais preocupante encontra-se nas proximidades da Fazenda BRPEC. Com a mudança drástica na direção do vento, as chamas ultrapassaram o aceiro e avançaram em direção ao Buraco das Piranhas. Atualmente, duas Guarnições de Combate a Incêndio Florestal (GCIF), com 10 militares do CBMMS, somadas às quatro equipes da Força Nacional, com 16 militares e seis viaturas, estão no local. O combate conta com o apoio de cinco aeronaves Air Tractor, que ajudam a controlar a linha do incêndio enquanto novos aceiros são abertos para maior controle.

Na região do Rio Abobral, um novo foco surgiu na noite anterior. A equipe presente na área combateu as chamas durante toda a noite, mas o fogo contornou a área de combate, avançando para o lado sul do Rio Abobral. Ao norte, próximo ao Rio Taquari, outra frente de fogo está sendo controlada por duas GCIFs, com o apoio de fazendeiros locais. Rajadas de vento dificultam o combate, e foi solicitado o apoio de aeronaves.

A Força Aérea Brasileira, com sua aeronave KC390, realizou quatro lançamentos de água, totalizando 48 mil litros, sobre as áreas ao norte e sul do Rio Abobral. Em Porto Sucuri, ao norte de Corumbá, uma base foi estabelecida com 20 militares do CBMMS e da Força Nacional. Reconhecimentos aéreos foram realizados, e equipes de combate foram mobilizadas para áreas próximas à Baía do Castelo e à Escola Jatobazinho.

O monitoramento continua em diversas regiões críticas, incluindo Maracangalha, Tamengo e a rodovia BR-262, próxima à ponte do Rio Paraguai. A Sala de Situações em Campo Grande (MS) mantém vigilância constante. No Porto Rabicho, um foco ativo continua sendo combatido após ultrapassar as linhas de defesa.

O efetivo total empregado na operação conta com 79 bombeiros militares, além do apoio de 80 militares da Força Nacional, agentes do IBAMA, ICMBio, fuzileiros navais e policiais militares. No entorno de Corumbá, 15 equipes de GCIF atuam com apoio aéreo. A frota inclui cinco aeronaves Air Tractor, quatro helicópteros da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA) e do Exército Brasileiro, um avião KC390, quatro caminhões de combate a incêndio, 16 caminhonetes do CBMMS e 10 da Força Nacional, todas equipadas com kits de combate.

Com a queda na temperatura e alterações no vento, a previsão de chuva não apresenta índices consideráveis para ajudar no combate. O CBMMS alerta a população para redobrar a atenção em áreas com fumaça e evitar atravessar regiões com visibilidade comprometida, acionando o Corpo de Bombeiros pelo número 193 em caso de emergência.

A Operação Pantanal 2024 está na Fase 3, focada no combate direto aos incêndios. As fases anteriores incluíram organização, planejamento, conscientização, prevenção e preparação. Este relatório diário visa fornecer informações claras sobre as ações realizadas e garantir a comunicação eficiente das atividades em campo.

A Operação Pantanal 2024 destaca o comprometimento do CBMMS e das forças aliadas em proteger o Pantanal e as regiões afetadas pelos incêndios florestais, empregando todos os recursos e esforços disponíveis para controlar as chamas e preservar o meio ambiente.