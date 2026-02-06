Corpo de Bombeiros presta apoio em alagamento no Centro de Aquidauana

A ação das equipes de resposta integradas teve como objetivo principal garantir a segurança dos moradores diante do alagamento / Divulgação Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foi acionado para prestar apoio ao coordenador da Defesa Civil e ao secretário municipal de Ação Social de Aquidauana. A ocorrência, registrada no dia 4 e divulgada nesta sexta-feira, dia 6, envolvia um alagamento em uma residência na região do Pirizal, no bairro Centro, próximo ao Clube Feminino.

A guarnição, utilizando uma embarcação, deslocou-se até o local e constatou que o quintal do imóvel estava completamente alagado devido à elevação do nível da água. Os bombeiros identificaram os riscos da situação e orientaram o morador sobre a possibilidade de uma saída preventiva da residência por segurança.

O proprietário da casa, no entanto, optou por permanecer no local. Diante da decisão, a Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social elaboraram um Termo de Responsabilidade, que foi assinado pelo morador, formalizando sua recusa em deixar o imóvel.

A ação das equipes de resposta integradas teve como objetivo principal garantir a segurança dos moradores diante do alagamento. Mesmo com a recusa da evacuação, os órgãos mantêm monitoramento da situação, especialmente considerando as condições climáticas da região.

