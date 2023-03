Corpo de Bombeiros procura por jovem de 14 anos que desapareceu no Rio Aquidauana

Corpo de Bombeiros realiza buscas pelo Rio Aquidauana / Corpo de Bombeiros

Na noite de ontem (5), os militares do Corpo de Bombeiros da cidade foram acionados para um afogamento no Rio Aquidauana, de um adolescente de 14 anos.

O pedido de ajuda só chegou à noite, mas conforme as informações, o afogamento teria acontecido no período da tarde, por volta das 13h.

As equipes de buscas foram deslocadas agora cedo para a região do possível afogamento conhecido como curva do Santo Antônio em Aquidauana para iniciar os trabalhos. Além disso, uma equipe da Polícia Civil também já está no caso.



Informação atualizada às 10h, o corpo de bombeiros realiza buscas no Rio Aquidauana, com duas embarcações.