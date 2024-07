Corpo de Bombeiros socorre homem esfaqueado em Aquidauana

Homem, que não teve a idade e o nome divulgados, foi socorrido com ferimentos de faca pelo Corpo de Bombeiros, na madrugada desta segunda-feira (15). O caso aconteceu no Jardim Aeroporto, em Aquidauana.

Segundo informações dos bombeiros, por volta das 23h a guarnição foi solicitada para atender um homem vítima de agressão física e ferimento por arma branca no local.

A viatura de resgate foi até o endereço acompanhado da Polícia Militar, mas nada foi encontrado. Uma hora depois uma nova solicitação foi recebida para o mesmo endereço, com as mesmas informações.

A viatura deslocou novamente e, mas mais uma vez nada foi encontrado.

Cerca de uma hora depois, por volta das 01:00 da madrugada, entrou outra solicitação, desta vez relatando uma "queda acidental da própria altura" na mesma região.

No local, havia duas vítimas, sendo que uma delas estava consciente e orientado, deambulando, apresentando um ferimento por arma branca na região posterior do tórax e no cotovelo esquerdo, além de exalar forte odor etílico; e a outra vítima, também consciente e orientado, deambulando, queixando-se de dores no cotovelo esquerdo e com dificuldade de mobilidade sem tônus muscular.

Após a abordagem e avaliação, uma das vítimas foi imobilizada com uma tala, enquanto a outra recebeu um curativo compressivo no ferimento por arma branca.

Uma das vítimas relatou que sofreu uma queda de bicicleta. No entanto, a guarnição verificou que a vítima com ferimento por arma branca era a mesma que havia solicitado a presença dos bombeiros nos chamados anteriores via 193. No entanto, quando a viatura chegava acompanhada da PM o cidadão ferido se escondia.

As vítimas foram transportadas ao Hospital Regional de Aquidauana para receber cuidados médicos.