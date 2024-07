Corpo de Bombeiros socorre homens vítimas de agressões físicas

Viatura do Corpo de Bombeiross / Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana socorreu homens, em diferentes situações, vítimas de agressões físicas, no último domingo (30), em Aquidauana.

Uma das ocorrências foi no bairro Nova Aquidauana, às 21h12. O jovem, de 27 anos, foi encontrado caído, consciente e orientado, apresentando trauma na nuca, com presença de hemorragia moderada.

A Guarnição realizou os primeiros socorros no local, promovendo controle do sangramento, curativo e imobilização e logo após, transportou a vítima até o Pronto Socorro de Aquidauana, onde deixou aos cuidados médicos.

Na segunda ocorrência, às 02h08min, a Guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para atender uma ocorrência de agressão física, no bairro Cristo Rei.

O homem de 54 anos, estava caído consciente e desorientado, apresentando diversos ferimentos incisos na face, no ombro, nos punhos, no pescoço, no tórax e na coxa direita e ainda fratura exposta no punho esquerdo.

A Guarnição realizou os primeiros socorros no local, promovendo controle do sangramento, curativos e imobilização e logo após, transportou a vítima até o Pronto Socorro de Aquidauana, onde deixou aos cuidados médicos.