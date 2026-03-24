Acessibilidade

24 de MarÃ§o de 2026 • 22:12

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
TragÃ©dia

Corpo de homem desaparecido no Rio Aquidauana Ã© encontrado a 30 km do local de buscas

VÃ­tima sumiu no domingo, na regiÃ£o de CamisÃ£o, distrito de Aquidauana

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 24/03/2026 Ã s 18:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O corpo foi encontrado na regiÃ£o do condomÃ­nio SÃ£o Francisco, conhecida como Sarara / DivulgaÃ§Ã£o/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar encontrou, na manhã desta terça-feira, 24, o corpo do homem que desapareceu nas águas do Rio Aquidauana no último domingo (22). O corpo foi encontrado na região do condomínio São Francisco, conhecida como Sarara, aproximadamente 30 quilômetros do local onde a vítima foi vista pela última vez.

O desaparecimento foi registrado por volta das 19h40 de domingo, nas proximidades da Cachoeira do Morcego, no distrito de Camisão, em Aquidauana. De acordo com o relato da esposa, de 27 anos, o grupo estava às margens do rio com um colega e um filho de 6 anos quando o homem se afastou caminhando pela margem no sentido da correnteza, saindo do campo de visão. Uma testemunha informou ter visto um indivíduo com características semelhantes descendo pelo rio, sem sinais aparentes de afogamento ou pedido de socorro.

Leia TambÃ©m

â€¢ Bombeiros retomam buscas por homem desaparecido no Rio Aquidauana

As buscas tiveram início na segunda-feira, dia 23, e foram retomadas nesta terça com equipes mobilizadas na região. Após a localização do corpo, foram aguardadas a perícia da Polícia Civil e a funerária para os procedimentos cabíveis. O Corpo de Bombeiros reforça a orientação para que frequentadores de rios e cachoeiras redobrem a atenção, especialmente em situações que envolvam consumo de bebidas alcoólicas, e evitem se afastar do grupo sem aviso prévio. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Furto

Bicicleta avaliada em R$ 15 mil Ã© recuperada pela PRF Ã s margens da BR-262 em AnastÃ¡cio

Infraestrutura

Vila Pinheiro recebe prÃ³xima etapa do MutirÃ£o Cidade Limpa no dia 26

FÃ©

ParÃ³quia Imaculada ConceiÃ§Ã£o divulga programaÃ§Ã£o da Semana Santa 2026

Prefeitura de Aquidauana e ParÃ³quia Imaculada ConceiÃ§Ã£o alinham parceria para eventos

ParÃ³quia Imaculada ConceiÃ§Ã£o acolhe famÃ­lias afetadas pela cheia do Rio Aquidauana

Aquidauana celebra hoje o feriado de Nossa Senhora Imaculada ConceiÃ§Ã£o

OcorrÃªncia

Bombeiros realizam buscas por homem apÃ³s suspeita de afogamento no Rio Aquidauana

Publicidade

PolÃ­cia

Loja Ã© arrombada e tem bicicleta e celulares furtados em Aquidauana

ÃšLTIMAS

SaÃºde

CorumbÃ¡ retoma cirurgias de adenoide pelo SUS apÃ³s dez anos

Procedimentos voltados a crianÃ§as com obstruÃ§Ã£o respiratÃ³ria sÃ£o realizados agora no municÃ­pio, ampliando acesso e reduzindo deslocamentos

InaceitÃ¡vel

TJMS divulga nota de repÃºdio a ataques racistas contra conselheiro do CNJ e juÃ­za do STF

Tribunal sul-mato-grossense manifesta solidariedade aos magistrados e reafirma compromisso com o enfrentamento ao racismo

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo