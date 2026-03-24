Corpo de homem desaparecido no Rio Aquidauana Ã© encontrado a 30 km do local de buscas

O corpo foi encontrado na regiÃ£o do condomÃ­nio SÃ£o Francisco, conhecida como Sarara / DivulgaÃ§Ã£o/Corpo de Bombeiros

O desaparecimento foi registrado por volta das 19h40 de domingo, nas proximidades da Cachoeira do Morcego, no distrito de Camisão, em Aquidauana. De acordo com o relato da esposa, de 27 anos, o grupo estava às margens do rio com um colega e um filho de 6 anos quando o homem se afastou caminhando pela margem no sentido da correnteza, saindo do campo de visão. Uma testemunha informou ter visto um indivíduo com características semelhantes descendo pelo rio, sem sinais aparentes de afogamento ou pedido de socorro.

O Corpo de Bombeiros Militar encontrou, na manhã desta terça-feira, 24, o corpo do homem que desapareceu nas águas do Rio Aquidauana no último domingo (22). O corpo foi encontrado na região do condomínio São Francisco, conhecida como Sarara, aproximadamente 30 quilômetros do local onde a vítima foi vista pela última vez.

As buscas tiveram início na segunda-feira, dia 23, e foram retomadas nesta terça com equipes mobilizadas na região. Após a localização do corpo, foram aguardadas a perícia da Polícia Civil e a funerária para os procedimentos cabíveis. O Corpo de Bombeiros reforça a orientação para que frequentadores de rios e cachoeiras redobrem a atenção, especialmente em situações que envolvam consumo de bebidas alcoólicas, e evitem se afastar do grupo sem aviso prévio. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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