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Corpo de Luna Eloy será enterrado na Aldeia Taunay Ipegue

Menina indígena de 9 anos, sobrinha do Ministro dos Povos Indígenas, aquidauanense Eloy Terena, mobiliza homenagens e solidariedade em todo o país

Redação

Publicado em 15/04/2026 às 17:29

Atualizado em 15/04/2026 às 17:56

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Uma grande comoção nas redes sociais lameta o falecimento da pequena Luna Mayara Eloy Antonio, de apenas 09 anos, ocorrido nesta segunda-feira, 13 de abril, em Brasília. Sua partida precoce gerou grande tristeza entre povos indígenas, lideranças e instituições de diversas regiões do país.

Após os procedimentos na capital federal, o corpo de Luna foi trazido nesta quarta-feira (15) para a Aldeia Taunay Ipegue, em Aquidauana, onde familiares, amigos e a comunidade se reúnem para prestar as últimas homenagens e se despedir.

Luna era sobrinha do ministro dos Povos Indígenas, aquidauanense Eloy Terena, e filha de Simone Eloy Terena, que também já atuou em espaços de liderança indígena em nível federal. Sua morte ocorreu após Luna passar mal e sofrer uma parada cardíaca por causas ainda desconhecidas.

Nas redes sociais, foram dezenas de manifestações de solidariedade e notas de pesar de todo o país. Entre elas, mensagens da ex-ministra Sonia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas, da Articulação Nacional de Agroecologia, do Instituto Raoni, além de organizações como AGSUS, INCT Caleidoscópio, a coordenação do Conselho das Mulheres Terena e o Conselho de Lideranças do Povo Guató.

As homenagens ressaltam não apenas a dor da perda, mas também a união dos povos indígenas em momentos difíceis, fortalecendo os laços de cuidado e solidariedade entre as comunidades.

Neste momento de despedida e ancestralidade, a Aldeia Taunay Ipegue se enche de orações, cantos e rituais, mantendo viva a memória de Luna. Sua partida deixa saudade, mas também um sentimento de união e acolhimento entre todos.

Que Deus conforte o coração dos familiares, amigos e de toda a comunidade.

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