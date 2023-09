Corpo de Mac deverá ser cremado na capital

O corpo do secretário municipal de Serviços Urbanos e Rurais, Archibald Joseph Lafayette Stockler Macintyre não deverá ser velado e sepultado em Aquidauana. As primeiras informações dos familiares ao site O Pantaneiro são de que o traslado do corpo ocorrerá na manhã desta terça-feira (05) para o município de Campo Grande (MS) onde será cremado.

A despedida neste momento acontece a portas fechadas, em uma cerimônia reservada apenas para a família. Nas redes sociais, porém, são inúmeras as homenagens prestadas ao engenheiro que atuava na administração pública de Aquidauana (MS).

Mac, como era carinhosamente conhecido, nasceu 18 de novembro de 1944 na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Faleceu nesta tarde (04), em sua residência, vítima das consequências de um câncer. Ele deixa a esposa Elaine Alves Corrêa, três filhos, André, Marcelo e Debora e netos.