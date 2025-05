O corpo de uma moradora do Jardim Aeroporto, um dos bairros do município de Aquidauana/MS, foi encontrado sem vida dentro de sua própria casa. A Polícia foi acionada no final da tarde de hoje (06) e uma equipe da Política Científica esteve no local.

A descoberta do cadáver só foi possível devido ao forte odor que exalava do interior da residência. A casa fica perto de uma igreja e populares que transitavam pelas proximidades, estranharam e decidiram acionar as autoridades.

As únicas informações levadas ao conhecimento da Polícia, até agora, é de que trata-se de uma senhora que, costumeiramente, vivia recolhida no interior da casa, e raramente ela era vista pelo quintal ou pelas ruas do bairro.

Em princípio, calcula-se que a morte tenha ocorrido há dias, uma vez que a casa, frequentemente, fica fechada e isto levou tempo até que alguém percebesse que poderia haver algo estranho no interior, principalmente um cadáver.

Em resposta ao contato da redação, a Polícia informou que o caso esta em apuração e novas informações só serão liberadas posteriormente.

