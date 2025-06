Corpo de peão desaparecido no Rio Negro é localizado nesta quinta-feira

Corpo de Bombeiros/ilustrativa

Foi localizado na manhã desta quinta-feira (5) o corpo do peão que desapareceu durante a travessia de uma boiada no Rio Negro, a aproximadamente 150 km de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. A perícia foi acionada e esteve no local para realizar os procedimentos de praxe.



O desaparecimento ocorreu na quarta-feira (4), quando, segundo relatos, um dos peões caiu na água juntamente com o cavalo e não foi mais visto. Assim que a ocorrência foi registrada, equipes de mergulhadores especializados em resgate aquático foram mobilizadas e deslocadas de Campo Grande até a região para realizar as buscas.



A operação de busca contou com o apoio de profissionais experientes, que trabalharam intensamente até localizar o corpo. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias exatas do acidente.



As autoridades competentes seguem apurando os detalhes do caso.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!