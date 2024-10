Corpo de pedreiro que se afogou no rio Aquidauana é encontrado

Corpo sendo retirado da água / Ronald Régis, O Pantaneiro

O corpo de Nilson Messias do Nascimento, de 42 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (7) e retirado das águas do rio Aquidauana. O pedreiro era morador de Campo Grande e estava em Camisão para trabalhar em uma obra.

Conforme apurado pela reportagem de O Pantaneiro, Nilson trabalhava em uma obra no distrito de Camisão junto com o irmão e no sábado (5), terminou o expediente e foi ao rio tomar banho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado logo após o sumiço e o corpo de Nilson encontrado por volta das 7h de hoje, a 1 km de onde desapareceu.

A perícia foi ao local junto com o serviço funerário para a remoção do corpo. Ainda estiveram presentes o Delegado Ronaldo Jacob e investigadores da Polícia Civil de Aquidauana.

Nilson era viúvo e deixa quatro filhos em Campo Grande.

É preciso redobrar o cuidado em tempo quente como o de agora e com o feriado prolongado se aproximando. A região onde Nilson desapareceu, é um dos locais mais fundos do Rio Aquidauana e pode chegar a mais de 8 metros de fundura. O local é conhecido como “cachoeira do Morcego”.