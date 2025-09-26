Corpo do piloto Marcelo é identificado oficialmente

Redes Sociais

O corpo de Marcelo Pereira de Barros, de 59 anos, piloto e proprietário da aeronave que caiu na terça-feira (23), na Fazenda Barra Mansa, em Aquidauana, foi oficialmente identificado na tarde desta sexta-feira (26). Ele era natural de Aquidauana.

A informação foi confirmada pela Polícia Civil. Com a identificação concluída, os corpos de Marcelo Pereira de Barros e do cineasta Rubens Crispim Júnior estão oficialmente liberados para os procedimentos funerários.

Conforme a Polícia Civil, os exames para identificação oficial do arquiteto chinês Kongjian Yu estão em andamento, com permissão da Embaixada da China.

A Polícia Científica ressalta que todos os recursos científicos disponíveis estão sendo aplicados na identificação oficial das vítimas.

Na manha de hoje, os corpos foram transladados para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), em Campo Grande, onde são realizados os procedimentos de identificação

Segundo a Polícia Civil, os prazos para a entrega dos resultados dos exames de DNA variam conforme a complexidade de cada caso.

