Corpo é encontrado boiando no Rio Aquidauana próximo a frigorífico em Anastácio

Divulgação

O corpo de um homem de aproximadamente 50 anos foi encontrado boiando no Rio Aquidauana na manhã desta quinta-feira (23), em Anastácio. A vítima foi avistada por pescadores aproximadamente 500 metros abaixo do frigorífico JBS, próximo à margem esquerda do rio.

O Corpo de Bombeiros de Anastácio foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, a guarnição constatou a informação e se deparou com o corpo boiando, enroscado em uma galhada. A vítima vestia bermuda jeans clara e camisa azul. A identidade ainda não foi confirmada oficialmente.

A equipe de bombeiros realizou o resgate do corpo pelo rio, transportando-o até a base da corporação em Anastácio, onde aguarda a perícia técnica. Após os procedimentos periciais, o corpo será encaminhado aos serviços funerários.

As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas. A Polícia Civil deve investigar o caso para identificar a vítima e esclarecer as causas do óbito.

Serviço – O Corpo de Bombeiros Militar orienta que, ao se deparar com situações semelhantes, a população deve acionar imediatamente as autoridades pelos telefones 193 (Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar), evitando tocar ou remover o corpo antes da chegada da perícia.

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