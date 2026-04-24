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Tragédia

Corpo encontrado no Rio Aquidauana é de morador de Anastácio de 76 anos

Mauro Colino, conhecido como Mauro Montanha, morreu por afogamento

Da redação

Publicado em 24/04/2026 às 11:26

Atualizado em 24/04/2026 às 11:29

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Divulgação

O corpo encontrado na tarde de quinta-feira (23), por pescadores enganchado em uma galhada na margem do Rio Aquidauana foi identificado na manhã desta sexta-feira (24), como sendo de Cecílio Mauro Colino, de 76 anos. Conhecido como Mauro Colino, ele era morador de Anastácio e bastante conhecido nas cidades de Anastácio e Aquidauana.

De acordo com informações, Mauro vivia sozinho em uma casa alugada e não possui familiares na região. Após o achado, o Corpo de Bombeiros de Anastácio foi acionado e realizou o resgate do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico e Odontológico Legal (IMOL) de Aquidauana.

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No IMOL, peritos papiloscopistas coletaram as impressões digitais, e a identificação foi confirmada por meio de exame necropapiloscópico. A necropsia apontou que a causa da morte foi afogamento, sem sinais de violência.

Durante a madrugada, a Polícia Militar localizou uma bicicleta, uma Bíblia, um cobertor e um cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) de Mauro na Prainha de Anastácio, reforçando a linha de investigação de que ele teria ido ao local antes do ocorrido.

Mauro também era conhecido pelos apelidos “Mauro Montanha” ou “Mauro da Torre”, por ter trabalhado, na década de 1990, cuidando das torres de TV localizadas no Morro do Paxixi, no distrito de Camisão, em Aquidauana. Sua figura era lembrada por muitos moradores mais antigos da região.

O corpo de Mauro será liberado para sepultamento assim que os procedimentos legais forem concluídos. A comunidade de Anastácio e Aquidauana lamenta a perda de uma personalidade conhecida e querida na região.

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