Corpos de cineastas, piloto e arquiteto mortos em acidente aéreo são levados à Capital

Avião caiu com quatro pessoas a bordo na região da fazenda Barra Mansa
Os corpos das vítimas do acidente aéreo que ocorreu na região da Fazenda Barra Mansa, em Aquidauana, no dia 23 deste mês, foram levados para Campo Grande, para exames. O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) está no Estado para investigar a queda da aeronave.
Morreram no acidente o piloto Marcelo Pereira de Barros, o arquiteto chinês Kongjian Yu e os cineastas Luiz Fernando Ferraz e Rubens Crispim Jr.
A delegada Ana Cláudia Medina, do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), disse a Midiamax que as equipes voltam ao local dos destroços para uma análise mais detalhada do que pode ter causado a queda do avião.
A polícia descartou que porcos-do-mato tenham obstruído a pista, causando a queda do avião.
