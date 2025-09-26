Corpos de cineastas, piloto e arquiteto mortos em acidente aéreo são levados à Capital

Os corpos das vítimas do acidente aéreo que ocorreu na região da Fazenda Barra Mansa, em Aquidauana, no dia 23 deste mês, foram levados para Campo Grande, para exames. O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) está no Estado para investigar a queda da aeronave.

Morreram no acidente o piloto Marcelo Pereira de Barros, o arquiteto chinês Kongjian Yu e os cineastas Luiz Fernando Ferraz e Rubens Crispim Jr.

A delegada Ana Cláudia Medina, do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), disse a Midiamax que as equipes voltam ao local dos destroços para uma análise mais detalhada do que pode ter causado a queda do avião.

A polícia descartou que porcos-do-mato tenham obstruído a pista, causando a queda do avião.

