Corpos de vítimas de queda de avião permanecem no IML em Aquidauana

A tragédia gerou comoção no Brasil e no exterior
As causas do acidente ainda são investigadas / Divulgação/Corpo de Bombeiros
Os corpos das quatro vítimas da queda de avião registrada na noite de terça-feira (23), em Aquidauana já estão no IML da cidade, onde passam por exames necroscópicos antes da liberação para as famílias.
O acidente ocorreu na região da Fazenda Barra Mansa, área turística do Pantanal conhecida por receber visitantes do Brasil e do exterior. Todas as pessoas que estavam a bordo morreram carbonizadas após a aeronave, um modelo Cesna de pequeno porte, explodir ao atingir o solo.
As vítimas foram identificadas como o piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros; o arquiteto chinês Kongjian Yu, referência mundial por desenvolver o conceito de “cidades-esponja”; o cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz; e o documentarista Rubens Crispim Jr.
De acordo com a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), o avião tentou pousar quando arremeteu e caiu ao lado da pista da fazenda. O resgate foi dificultado pelas condições do terreno e o difícil acesso à região pantaneira.
Segundo amigos de Luiz Ferraz, ele e Kongjian Yu gravavam um documentário sobre soluções sustentáveis para grandes cidades, baseado no conceito urbanístico criado pelo arquiteto chinês. A obra já havia despertado interesse internacional.
As causas do acidente ainda são investigadas. A apuração inicial está a cargo do Dracco, enquanto a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), também acompanha o caso.
A tragédia gerou comoção no Brasil e no exterior. Colegas e instituições ressaltaram a relevância do trabalho dos profissionais mortos, lembrando suas contribuições ao cinema, ao documentário e à arquitetura contemporânea.
