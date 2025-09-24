Acessibilidade

24 de Setembro de 2025 • 14:31

Buscar

Últimas notícias
X
Tragédia

Corpos de vítimas de queda de avião permanecem no IML em Aquidauana

A tragédia gerou comoção no Brasil e no exterior

Redação

Publicado em 24/09/2025 às 09:05

Atualizado em 24/09/2025 às 09:39

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

As causas do acidente ainda são investigadas / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Os corpos das quatro vítimas da queda de avião registrada na noite de terça-feira (23), em Aquidauana já estão no IML da cidade, onde passam por exames necroscópicos antes da liberação para as famílias.

O acidente ocorreu na região da Fazenda Barra Mansa, área turística do Pantanal conhecida por receber visitantes do Brasil e do exterior. Todas as pessoas que estavam a bordo morreram carbonizadas após a aeronave, um modelo Cesna de pequeno porte, explodir ao atingir o solo.

Leia Também

• Documentarista Rubens Crispim Jr. está entre as vítimas de queda de avião no Pantanal

• FAB investiga queda de avião que matou quatro pessoas

• Bombeiros foram acionados às 20h10 sobre acidente de avião que vitimou quatro pessoas

As vítimas foram identificadas como o piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros; o arquiteto chinês Kongjian Yu, referência mundial por desenvolver o conceito de “cidades-esponja”; o cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz; e o documentarista Rubens Crispim Jr.

De acordo com a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), o avião tentou pousar quando arremeteu e caiu ao lado da pista da fazenda. O resgate foi dificultado pelas condições do terreno e o difícil acesso à região pantaneira.

Segundo amigos de Luiz Ferraz, ele e Kongjian Yu gravavam um documentário sobre soluções sustentáveis para grandes cidades, baseado no conceito urbanístico criado pelo arquiteto chinês. A obra já havia despertado interesse internacional.

As causas do acidente ainda são investigadas. A apuração inicial está a cargo do Dracco, enquanto a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), também acompanha o caso.

A tragédia gerou comoção no Brasil e no exterior. Colegas e instituições ressaltaram a relevância do trabalho dos profissionais mortos, lembrando suas contribuições ao cinema, ao documentário e à arquitetura contemporânea.
.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Tragédia

Passageiros do acidente aéreo em Aquidauana são identificados

LUTO

Identificado piloto vítima de queda de avião no Pantanal em Aquidauana (MS)

Tragédia

Queda de avião no Pantanal de Aquidauana (MS) deixa três mortos

De acordo com as primeiras informações, ainda não confirmadas, as vítimas são o piloto e dois passageiros que estavam na região para um trabalho de filmagem

Concurso de 2023

Prefeitura de Aquidauana convoca solenidade de posse de aprovados em concurso

Publicidade

ABIMC

Centro de Convivência de Idosos tem café da manhã especial em Aquidauana

ÚLTIMAS

Saúde

Mato Grosso do Sul ganha centro de Inteligência SUS

CIEGES MS integra o projeto nacional desenvolvido pelo Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde)

Campo Grande

Governo de MS vai ampliar aeródromo Santa Maria com investimentos de R$ 45,8 milhões

O objetivo é modernizar e ampliar a estrutura, que hoje já funciona como um dos principais pontos de apoio da aviação regional

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo