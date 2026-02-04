Acessibilidade

04 de Fevereiro de 2026 • 09:11

Córrego João Dias transborda e água atinge Casa Paroquial em Aquidauana

Padre Paulo de Souza mostrou em foto quadra totalmente coberta pelas águas

Redação

Publicado em 04/02/2026 às 06:54

Atualizado em 04/02/2026 às 07:18

Com o volume de chuva das últimas horas que atingiu Aquidauana, além da cheia do rio Aquidauana, o nível do Córrego João Dias também aumentou significativamente. As águas do córrego já atingiram a Casa Paroquial de Aquidauana, localizada na região central do município.

Em vídeo publicado na madrugada desta quarta-feira (04), o pároco padre Paulo de Souza mostrou a quadra da Casa Paroquial totalmente encoberta pela água do Córrego João Dias e alertou sobre a possível cheia do Rio Aquidauana. Diante do cenário, colocou o salão paroquial à disposição para acolher famílias desabrigadas que precisarem deixar suas casas em razão da enchente. O espaço poderá servir como abrigo emergencial, oferecendo um local seguro para a população afetada, como em outras cheias de anos anteriores.

A atitude reforça a mobilização solidária que vem se formando no município diante do avanço das águas, especialmente com a elevação do nível de rios e córregos que cortam a cidade.

O município segue em estado de alerta, com monitoramento contínuo dos cursos d’água, e novas informações devem ser divulgadas conforme a evolução da situação.

