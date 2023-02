Córrego Morcego em Camisão volta a transbordar

Choveu mais de 50 mm na região só na manhã desta sexta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

Conforme previsto, a chuva deu o ar da graça, nesta sexta-feira (10), em Aquidauana.

Em imagens recebidas pela equipe do O Pantaneiro é possível observar que o córrego do Morcego, no Distrito de Camisão está bem cheio.

A máxima não passará dos 30°C em Aquidauana, Anastácio, Nioaque e Dois Irmãos do Buriti.

Já em Miranda e Corumbá, a previsão é de máximas de 31ºC e 32ºC, respectivamente.

Também há previsão de chuva para qualquer hora do dia.

EM BONITO

As fortes chuvas que atingem a cidade de Bonito também causaram alagamento em diversos trechos. A Prefeitura Municipal comunicou que a rodovia MS-345, conhecida como estrada 21 e pontos estão interditadas nesta sexta-feira (10).

Em nota, o município explicou que o trecho está em obras, várias pontes estão fechadas e o acesso está sendo realizado por desvios. O volume de chuva aumento o nível dos rios Roncador e Mimoso, e a água invadiu os desvios, não sendo possível passar pelos locais.