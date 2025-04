Corrida de Rua e aulas de funcional movimentam a Avenida Pantaneta

Segundona de suadeira!!! Ontem à noite, 07, aconteceu mais uma edição do “Avenida Ativa”, na Avenida Pantaneta, organizada pela Fundação de Esportes do Município (FEMA).

O Avenida Ativa é um evento esportivo voltado à saúde e bem-estar. A iniciativa é chamar as pessoas de todas as idades para saírem da rotina, adotarem hábitos saudáveis e aproveitarem o espaço público de forma dinâmica e inclusiva.

O evento contou com um aulão gratuito de funcional, conduzido pela Equipe da FEMA, que abriu as atividades com exercícios dinâmicos e acessíveis a todos os níveis de condicionamento físico.

Logo em seguida, os participantes se engajaram em treinos de corrida, promovendo o incentivo à prática esportiva e à vida saudável. Diversas equipes estiveram presentes e marcaram presença: Equipe Alcateia Runners, Capivara Flash, Pantanus Runners, Studio Movimente/Move Runners e Movimente Trilhas.

Estiveram prestigiando o evento, o prefeito Mauro do Atlântico, acompanhado da primeira-dama Vera Lúcia Batista e os secretários Wellington Moresco (FEMA) e Wanderley Mariano (Meio Ambiente).

O evento contou com a parceria do Departamento de Trânsito (DEMUTRAN), Detran e SAMU de Aquidauana.

“Parabéns a equipe FEMA por estar movimentando e incentivando a comunidade à pratica esportiva. Esporte reflete em vida mais saudável e longe das doenças e da depressão. Queremos ver cada vez mais pessoas participando e de todas as idades!”, disse o prefeito Mauro do Atlântico.

PRÓXIMA EDIÇÃO – Na próxima segunda-feira, 14, às 19h, na Av. Pantaneta terá mais uma edição do “Avenida Ativa”, com aulas gratuitas de ginástica, tabata, funcional fight, body pump e body step.

Para coordenar as aulas e orientar já estão confirmadas as participações das equipes e profissionais do SESC, Selva Cross Fit, Academia Team Gusmão, equipe Maurício Oliveira e Equipe Diana Dornelles.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana