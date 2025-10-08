Corrida da Unimed reúne atletas e amadores de todas as categorias

Corrida de Rua / Rene Carneiro, Ilustrativa

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a Unimed, realiza no próximo dia 18 de outubro a Corrida 40 Anos da Unimed em Aquidauana. O evento será realizado no Estádio Municipal Mário Pinto, local de largada e chegada das provas.



A competição será disputada nas categorias livre masculino e feminino, com provas de 3 km (caminhada), 5 km e 10 km. As atividades terão início às 16h, com as corridas kids, seguidas pela caminhada de 3 km às 16h30 e, posteriormente, pelas provas de corrida de 5 km e 10 km.



As inscrições são solidárias e podem ser feitas mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. A retirada dos kits será no dia 17 de outubro, na sede da Unimed, das 8h às 12h e das 14h às 17h, ou no dia do evento, das 14h às 15h30, no Estádio Municipal Mário Pinto.



A iniciativa busca incentivar a prática esportiva e a participação comunitária em atividades voltadas à saúde e bem-estar. As inscrições estão disponíveis no link: https://www.racems.com.br/evento/2170/corrida-pedestre-unimed-aquidauana-2025

.

