18 de Outubro de 2025 • 11:41

Esporte

Corrida Unimed movimenta Aquidauana neste sábado

O evento esportivo promete reunir atletas, amadores e entusiastas da corrida em um momento de saúde, integração e celebração

Da redação

Publicado em 18/10/2025 às 09:57

Atualizado em 18/10/2025 às 10:00

Corrida de Rua / Rene Carneiro, Ilustrativa

Aquidauana será palco, neste sábado (18), da Corrida Unimed 2025, em comemoração aos 40 anos da Unimed na cidade. O evento esportivo promete reunir atletas, amadores e entusiastas da corrida em um momento de saúde, integração e celebração.

A largada e a chegada acontecem no Estádio Municipal Noroeste, ponto tradicional do esporte aquidauanense. Os participantes devem ficar atentos ao horário de retirada dos kits, que será realizada das 14h às 15h30, também no Estádio Noroeste.

A corrida faz parte das ações comemorativas da Unimed Aquidauana, reforçando o compromisso da cooperativa com a promoção da saúde e da qualidade de vida. O evento conta com apoio de diversos parceiros e instituições locais.

A organização convida toda a comunidade a participar e prestigiar o evento. “Bora correr!” — destaca o lema da campanha, que incentiva a prática esportiva como caminho para uma vida mais saudável.

