Cozinha, pátio e banheiros completamente reformados já estão prontos

A Prefeitura de Aquidauana vem trabalhando para trazer mais qualidade na educação e, isso, envolve a infraestrutura das escolas e CMEIs. Os investimentos da gestão municipal em educação buscam oferecer um ambiente seguro, confortável e apto para as crianças da rede municipal.

Uma das escolas municipais que está passando por obras e sendo transformada é o Erso Gomes, que está sendo completamente reformada e ampliada, sendo uma das maiores unidades escolares do município.

Com investimento de um pouco mais de R$ 2,4 milhões, a obra está sendo custeada integralmente com recursos próprios do município e está a todo vapor. Os banheiros já estão finalizados e prontos para uso, ganharam novos azulejos, pinturas e instalações elétricas e hidráulicas novas. A reforma na estrutura do pátio central já foi concluído e está em utilização pelos alunos, ganhou cobertura feita de telha termoacústica e piso de granilite.

Entre as melhorias, a reforma contempla também as salas e a cozinha. Na cozinha foi realizada a troca do telhado, colocação de exaustor em aço e ampliação das janelas para maior ventilação, assim como, troca do piso, pintura, novas portas e janelas e, instalação de armários de mármore para melhor organização de panelas e mantimentos. O investimento na cozinha também reflete na qualidade da educação e melhor condição de trabalho para as merendeiras.

A reforma da Escola Municipal Erso Gomes também conta com reparos nas paredes e colunas de sustentação, troca de todo o telhado das salas de aula, com instalação de telhas termoacústica, novas instalações elétricas e hidráulicas e pintura geral.