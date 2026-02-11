CR Aquidauana enfrenta o Águia Negra nesta quarta-feira pelo Sul-Mato-Grossense

Divulgação

O Clube de Regatas Aquidauana volta a campo nesta quarta-feira (11), às 19h30, para enfrentar o Águia Negra, no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, pela Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026.



A equipe aquidauanense busca mais um resultado positivo na competição estadual. O confronto é válido por mais uma rodada do campeonato e coloca o Tricolor Pantaneiro diante de um dos tradicionais clubes do Estado.



A partida será realizada no Estádio Ninho da Águia, com início marcado para as 19h30, no horário de Mato Grosso do Sul.



Além do duelo em campo, o clube reforça a campanha para adesão ao programa Sócio Torcedor. Os interessados podem obter informações e realizar cadastro pelo aplicativo oficial “CR Aquidauana”, disponível na App Store e na Play Store.



O CR Aquidauana segue representando o município na elite do futebol sul-mato-grossense na temporada 2026.

