11 de Fevereiro de 2026 • 15:18

Esporte

CR Aquidauana enfrenta o Águia Negra nesta quarta-feira pelo Sul-Mato-Grossense

O confronto é válido por mais uma rodada do campeonato e coloca o Tricolor Pantaneiro diante de um dos tradicionais clubes do Estado

Da redação

Publicado em 11/02/2026 às 09:13

Atualizado em 11/02/2026 às 09:15

Divulgação

O Clube de Regatas Aquidauana volta a campo nesta quarta-feira (11), às 19h30, para enfrentar o Águia Negra, no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, pela Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026.

A equipe aquidauanense busca mais um resultado positivo na competição estadual. O confronto é válido por mais uma rodada do campeonato e coloca o Tricolor Pantaneiro diante de um dos tradicionais clubes do Estado.

A partida será realizada no Estádio Ninho da Águia, com início marcado para as 19h30, no horário de Mato Grosso do Sul.

Além do duelo em campo, o clube reforça a campanha para adesão ao programa Sócio Torcedor. Os interessados podem obter informações e realizar cadastro pelo aplicativo oficial “CR Aquidauana”, disponível na App Store e na Play Store.

O CR Aquidauana segue representando o município na elite do futebol sul-mato-grossense na temporada 2026.

