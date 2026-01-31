CRA enfrenta o Naviraiense neste sábado no Estádio Noroeste

Tricolor Pantaneiro entra em campo às 16 horas
Redes Sociais CRA
O Clube Recreativo Aquidauanense (CRA) entra em campo neste sábado para mais um desafio pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026. O Tricolor Pantaneiro enfrenta o Naviraiense às 16 horas, no Estádio Noroeste, em Aquidauana, em partida válida pela 3ª rodada da competição.
Jogando em casa, o CRA busca somar pontos importantes e conta com o apoio da torcida aquidauanense para empurrar a equipe dentro de campo. A expectativa é de um confronto equilibrado, já que ambas as equipes entram focadas em se firmar na tabela do estadual.
Os ingressos já estão à venda ao valor de R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada. Os pontos de venda são o Pomar Sucos Naturais e o Shopping Barrackech, facilitando o acesso dos torcedores que desejam garantir presença no estádio.
A diretoria do clube reforça o convite para que a torcida compareça ao Estádio Noroeste, apoie o Tricolor Pantaneiro e ajude a transformar o mando de campo em um diferencial importante na competição estadual.
Clima
Sema convoca população para "adotar" mudas no Viveiro Municipal de Aquidauana
Central de Regulação do SUS em Aquidauana funciona em horário matutino
Aquidauana intensifica ações contra dengue com 7,6 mil vistorias em janeiro
Sorte
Números sorteados foram: 06 - 07 - 09 - 43 - 44 - 53
Despedida
Filho querido de Aquidauana, Selvírio morreu nos Estados Unidos e o corpo será sepultado em Campo Grande
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS