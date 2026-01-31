Acessibilidade

31 de Janeiro de 2026

Futebol

CRA enfrenta o Naviraiense neste sábado no Estádio Noroeste

Tricolor Pantaneiro entra em campo às 16 horas

Redação. Foto: CRA

Publicado em 31/01/2026 às 08:24

Atualizado em 31/01/2026 às 08:28

O Clube Recreativo Aquidauanense (CRA) entra em campo neste sábado para mais um desafio pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026. O Tricolor Pantaneiro enfrenta o Naviraiense às 16 horas, no Estádio Noroeste, em Aquidauana, em partida válida pela 3ª rodada da competição.

Jogando em casa, o CRA busca somar pontos importantes e conta com o apoio da torcida aquidauanense para empurrar a equipe dentro de campo. A expectativa é de um confronto equilibrado, já que ambas as equipes entram focadas em se firmar na tabela do estadual.

Os ingressos já estão à venda ao valor de R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada. Os pontos de venda são o Pomar Sucos Naturais e o Shopping Barrackech, facilitando o acesso dos torcedores que desejam garantir presença no estádio.

A diretoria do clube reforça o convite para que a torcida compareça ao Estádio Noroeste, apoie o Tricolor Pantaneiro e ajude a transformar o mando de campo em um diferencial importante na competição estadual.

