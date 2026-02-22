Acessibilidade

22 de Fevereiro de 2026

Futebol

CRA entra em campo no Estádio Noroeste neste domingo

A partida será às 16 horas e torcedores que forem ao estádio vestindo a camisa do CRA também pagam meia-entrada

Redação

Publicado em 22/02/2026 às 06:36

Atualizado em 22/02/2026 às 06:42

Eduardo Foto MS

O Clube de Regatas de Aquidauana (CRA) entra em campo neste domingo (22), às 16 horas, no Estádio Noroeste, em Aquidauana, para enfrentar o Pantanal SAF pela 8ª rodada do Campeonato Sul-matogrossense.

A partida é decisiva para o CRA, que atualmente ocupa a lanterna da competição e precisa somar pontos para reagir na tabela. Jogando em casa, o time aposta no apoio da torcida para tentar iniciar uma recuperação nesta reta final da primeira fase do Estadual.

O confronto contra o Pantanal SAF representa uma oportunidade importante para o Azulão ganhar confiança e manter vivas as chances de deixar a última colocação. A comissão técnica trabalha para ajustar a equipe e buscar um desempenho consistente diante do adversário.

A diretoria convoca a torcida para comparecer ao Estádio Noroeste e apoiar o time neste momento delicado do campeonato. Os ingressos terão os seguintes valores:

R$ 20,00 (inteira)
R$ 10,00 (meia-entrada)

Torcedores que forem ao estádio vestindo a camisa do CRA também pagam meia-entrada, reforçando o incentivo para que o estádio esteja tomado pelas cores do clube.

A expectativa é de que a força das arquibancadas possa fazer a diferença e impulsionar o Clube de Regatas de Aquidauana na busca por uma vitória fundamental no Campeonato Sul-matogrossense.

