CRA entra em campo no Estádio Noroeste neste domingo

A partida será às 16 horas e torcedores que forem ao estádio vestindo a camisa do CRA também pagam meia-entrada
Eduardo Foto MS
O Clube de Regatas de Aquidauana (CRA) entra em campo neste domingo (22), às 16 horas, no Estádio Noroeste, em Aquidauana, para enfrentar o Pantanal SAF pela 8ª rodada do Campeonato Sul-matogrossense.
A partida é decisiva para o CRA, que atualmente ocupa a lanterna da competição e precisa somar pontos para reagir na tabela. Jogando em casa, o time aposta no apoio da torcida para tentar iniciar uma recuperação nesta reta final da primeira fase do Estadual.
O confronto contra o Pantanal SAF representa uma oportunidade importante para o Azulão ganhar confiança e manter vivas as chances de deixar a última colocação. A comissão técnica trabalha para ajustar a equipe e buscar um desempenho consistente diante do adversário.
A diretoria convoca a torcida para comparecer ao Estádio Noroeste e apoiar o time neste momento delicado do campeonato. Os ingressos terão os seguintes valores:
R$ 20,00 (inteira)
R$ 10,00 (meia-entrada)
Torcedores que forem ao estádio vestindo a camisa do CRA também pagam meia-entrada, reforçando o incentivo para que o estádio esteja tomado pelas cores do clube.
A expectativa é de que a força das arquibancadas possa fazer a diferença e impulsionar o Clube de Regatas de Aquidauana na busca por uma vitória fundamental no Campeonato Sul-matogrossense.
Trânsito
Colisões envolvendo carro e bicicleta e carro e moto mobilizaram equipes de resgate em diferentes pontos da cidade
Campo Grande
A atividade foi coordenada pelo Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (Nudedh) e pelo Núcleo de Atenção à Saúde (NAS)
Sorte
Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 03 - 10 - 12 - 19 - 37 -40
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS