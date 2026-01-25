Acessibilidade

25 de Janeiro de 2026 • 08:17

Futebol

CRA estreia com empate diante do Costa Rica no Campeonato do MS

Torcida compareceu no Estádio Noroeste e apoiou o time aquidauanense

Redação

Publicado em 25/01/2026 às 07:59

Atualizado em 25/01/2026 às 08:06

CRA

O Clube de Regatas de Aquidauana (CRA) fez sua estreia na série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense neste sábado (24), no Estádio Noroeste, em Aquidauana, e ficou no empate em 1 a 1 contra a equipe do Costa Rica. A partida marcou o início da caminhada do time aquidauanense na competição estadual e contou com a presença da torcida, que apoiou a equipe do começo ao fim.

Em um jogo equilibrado, o CRA, Jacaré do Pantanal, mostrou disposição em campo, enfrentando um adversário tradicional do futebol sul-mato-grossense, o Cobra do Norte. As duas equipes criaram boas oportunidades ao longo da partida, resultando em um confronto movimentado e disputado principalmente no meio-campo.

O placar de 1 a 1 refletiu o equilíbrio do duelo e garantiu um ponto importante para o CRA logo na estreia, reforçando a confiança do elenco para a sequência do campeonato. Jogando em casa, o time buscou o resultado até os minutos finais, enquanto o Costa Rica também demonstrou força e experiência na competição.

Com o empate, o CRA inicia o Campeonato Sul-Mato-Grossense somando ponto e agora volta suas atenções para os próximos compromissos, visando ajustes e evolução ao longo da competição. Dando sequência à competição, o CRA volta a campo na próxima terça-feira, dia 28 de janeiro, às 20h30, quando enfrenta o Operário Futebol Clube.

A partida será disputada no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, e promete ser mais um desafio importante para o time de Aquidauana na busca por bons resultados no Campeonato Sul-Mato-Grossense. A expectativa é de um confronto equilibrado, diante de um adversário tradicional, que deve testar a força e a evolução da equipe nesta fase inicial do campeonato.

