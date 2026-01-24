Acessibilidade

24 de Janeiro de 2026 • 09:34

Futebol

CRA estreia hoje no Campeonato Sul-Mato-Grossense em Aquidauana

Equipe enfrenta o Costa Rica no Estádio Noroeste

Redação

Publicado em 24/01/2026 às 08:57

Atualizado em 24/01/2026 às 09:01

A ansiedade chegou ao fim para a torcida aquidauanense. Hoje, 24 de janeiro, o Clube de Regatas de Aquidauana (CRA) entra em campo para a grande estreia da temporada no Campeonato Sul-Mato-Grossense, enfrentando a equipe do Costa Rica no Estádio Noroeste, em Aquidauana.

O confronto marca o início de mais uma caminhada do Tricolor Pantaneiro na competição estadual. Dentro de campo, a expectativa é de entrega, raça e busca pela primeira vitória, enquanto fora dele a presença da torcida promete fazer a diferença. A camisa pesa quando a arquibancada empurra, e o apoio do torcedor é considerado um dos principais trunfos do CRA nesta primeira rodada.

A diretoria, comissão técnica e atletas reforçam o chamado para que a população vista o manto tricolor, reúna a família e compareça ao estádio para empurrar o time desde o primeiro minuto. A estreia em casa é vista como uma oportunidade de começar o campeonato com confiança e união.

Com tradição e identidade pantaneira, o CRA inicia mais uma temporada carregando o sonho de uma campanha sólida e vitoriosa. É dia de futebol, é dia de CRA — e a jornada começa agora, junto com a torcida.

