01 de Novembro de 2025 • 22:02

vice-campeão

CRA goleia o Maracaju por 6 a 0 e sobe para o futebol de elite do MS

Time de Aquidauana conquistou o vice-campeonato em uma campanha brilhante no futebol

Redação

Publicado em 01/11/2025 às 20:15

Atualizado em 01/11/2025 às 20:28

Taça de vice-campeão / Toninho/O Pantaneiro

O C.R.A. Futebol encerrou sua participação no campeonato com uma grande atuação neste sábado (1º), ao vencer o Maracaju por 6 a 0 no Estádio Mário Pinto de Souza, o tradicional Estádio Norusca, em Aquidauana. Apesar da goleada expressiva e do bom desempenho em campo, a equipe por pouco não conseguiu alcançar a pontuação necessária para assumir a liderança e ficou com o vice-campeonato da competição.

Desde o apito inicial, o Clube de Regatas Aquidauana (CRA) mostrou que não estava disposto a facilitar para o adversário. Com uma marcação alta e passes rápidos, a equipe dominou as ações ofensivas e abriu o placar ainda no primeiro tempo. O Maracaju até tentou reagir, mas o ritmo imposto pelo time da casa foi intenso, resultando em uma sequência de gols que empolgaram a torcida presente no Noroeste.

Os destaques da partida em Aquidauana ficaram por conta do ataque eficiente do CRA, que aproveitou as oportunidades criadas e garantiu a vitória com autoridade. Mesmo com o resultado elástico, a equipe dependia de um tropeço do líder na rodada final — o que não aconteceu —, encerrando assim sua campanha com méritos e o segundo lugar garantido.

“Encerramos a temporada com uma grande atuação e mais uma vitória consolidando o objetivo traçado no início do ano. O título não veio, mas fica o orgulho pelo trabalho realizado e pela entrega de todos que representaram o tricolor pantaneiro com garra e comprometimento".

Com o vice-campeonato, o CRA consolida uma temporada positiva e sobre agora para a Série A e está na elite do futebol sul-matogrossense, merecendo os parabéns de toda a população.

O time do Bataguassu, que já estava em 1° lugar no saldo de gols, conquistou o campeonato após vencer de virada o time do Taveirópolis em uma partida realizada em casa também neste sábado (01).

