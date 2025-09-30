Acessibilidade

30 de Setembro de 2025

Homenagens

CRA-MS celebra Jubileu de Diamante da Administração com sessão solene

O evento, marcado por emoção e reconhecimento, fez parte da programação nacional em alusão ao Jubileu de Diamante da Administração no Brasil, que celebra os 60 anos da profissão no país

Publicado em 30/09/2025 às 11:44

Atualizado em 30/09/2025 às 12:41

O Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul (CRA-MS) realizou na noite do dia 29, uma Sessão Solene Comemorativa ao Mês da Administração no Plenário Estevão Alves, da Câmara Municipal de Aquidauana. O evento, marcado por emoção e reconhecimento, fez parte da programação nacional em alusão ao Jubileu de Diamante da Administração no Brasil, que celebra os 60 anos da profissão no país.

A solenidade reuniu autoridades, acadêmicos e profissionais, com a mesa composta pelo conselheiro do CRA-MS, Josceli Roberto Gomes Pereira, a diretora do Campus da UFMS em Aquidauana, Dra. Ana Grazielle Lourenço Toledo, o empresário Rodgers Maurizio Quadros Batista e a administradora Lise Rocha Jones Lima.
Ao destacar a importância do momento histórico, Josceli Roberto lembrou que a Administração tem sido fundamental para o desenvolvimento organizacional, econômico e social do país.

“Nesta noite especial, nos reunimos para celebrar e render justas homenagens a personalidades e profissionais da Administração que têm se destacado com ética, competência e compromisso, seja no setor público ou privado”, afirmou.

Homenagens aos destaques de 2025

Entre os homenageados da noite, receberam o título de Acadêmicos Eméritos a aluna do Curso Técnico em Administração do IFMS – Campus Aquidauana, Marilene Nogueira Cristaldo, e o acadêmico de Administração da UFMS – Campus de Aquidauana, Paulo Henrique Tavares.

O título de Administrador Destaque 2025 foi entregue a dois nomes de relevância regional:

Mauro Luiz Batista, o popular Mauro do Atlântico, empresário e atual prefeito de Aquidauana. Reconhecido por sua trajetória no comércio varejista, com a fundação da Rede Atlântico de Supermercados, Mauro também construiu uma carreira no serviço público, tendo sido vereador, presidente da Câmara Municipal e secretário em diferentes pastas antes de ser eleito prefeito em 2024. Ele foi representado na cerimônia por seu filho, Rodgers Maurizio Quadros Batista, já que cumpria agenda em Campo Grande.

Lise Rossi Jones Lima, bacharel em Turismo e Administração, chefe de gabinete da direção geral do IFMS – Campus Aquidauana. Com mais de uma década de atuação em gestão pública e planejamento estratégico, Lise foi reconhecida por sua dedicação à valorização do serviço educacional e ao fortalecimento da Administração Pública.

Palestra sobre desafios da era digital

Encerrando a noite, o advogado e especialista em desenvolvimento humano Oswaldo Meza Baptista apresentou a palestra “Faça Sucesso na Era da Inteligência Artificial”. Unindo experiências no Direito, Contabilidade e Neuropsicologia, Meza destacou a importância da inteligência emocional, da adaptabilidade e da tomada de decisão diante dos desafios impostos pelas transformações digitais.

Mais do que conceitos, ele ofereceu ferramentas práticas para que profissionais consigam não apenas acompanhar, mas prosperar em tempos de inovação acelerada.
Jubileu de diamante da Administração.

Instituída no Brasil em 1965, a profissão de administrador chega em 2025 ao seu Jubileu de Diamante, marcando seis décadas de contribuição estratégica ao setor público e privado. Para celebrar a data, o CRA-MS vem promovendo uma série de homenagens em todo o estado, reforçando os valores de ética, representatividade e impacto social que norteiam a atuação da categoria.

