19 de Outubro de 2025 • 17:54

Futebol

CRA vence com dois gols de Papa

Marcos Papa decidiu a partida e CRA ganhou por 2x1 contra o São Gabriel em Costa Rica.

Futebol MS

Publicado em 19/10/2025 às 13:54

Atualizado em 19/10/2025 às 13:58

Marcos Papa / eduardofotoms

O CR Aquidauana deu uma grande passo rumo ao acesso na Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Pela oitava rodada, neste sábado, o Tricolor Pantaneiro visitou o São Gabriel EC, em Costa Rica, e volta com a vitória por 2 a 1. Mais uma vez o artilheiro Marcos Papa foi o nome da partida, com os dois gols do CRA, com Joaquim Félix descontando.

O placar no Estádio Laertão foi aberto aos 25 minutos do primeiro tempo, com o artilheiro tricolor Marcos Papa. Antes do intervalo, porém, Joaquim Félix igualou para o São Gabriel, aos 42 minutos. Na etapa final, a partida parecia caminhar para o empate até que, nos acréscimos, aos 50 minutos, Marcos Papa marcou o seu segundo gol no jogo, o sexto na competição, fechando o placar em 2 a 1.

Com a vitória fora de casa, o Aquidauana chega aos 17 pontos, na segunda posição, quatro pontos na frente do Maracaju AC, terceiro colocado, derrotado pelo líder AA Bataguassu por 3 a 1, faltando agora apenas duas rodadas para terminar a competição, ou seja, seis pontos na disputa.

Na nona e penúltima rodada, o CRA recebe o líder e já garantido na Série A, Bataguassu, sábado (25), às 17h, no Estádio Noroeste. Se vencer, independente de outros resultados, conquista o acesso e mantém a luta pelo título.

