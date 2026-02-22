Acessibilidade

22 de Fevereiro de 2026 • 22:57

Buscar

Últimas notícias
X
Futebol

CRA vence Pantanal por 2 a 0 neste domingo

Com dois gols de Murilo Xavier, Clube ganha 3 pontos no Campeonato Sul-Mato-Grossense

Redação

Publicado em 22/02/2026 às 21:44

Atualizado em 22/02/2026 às 21:49

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Vinicius Eduardo Foto

O Clube de Regatas de Aquidauana conquistou uma vitória fundamental na tarde deste domingo (22) ao bater o Pantanal SAF por 2 a 0, no Estádio Noroeste, em Aquidauana, pela 8ª rodada do Campeonato Sul-matogrossense.

Precisando desesperadamente do resultado para deixar a lanterna da competição, o Azulão entrou em campo pressionado, mas mostrou determinação diante da torcida. O nome da partida foi Murilo Xavier, autor dos dois gols que garantiram os três pontos ao time aquidauanense.

Jogando em casa e com o apoio vindo das arquibancadas, o CRA conseguiu se impor e controlar as ações do jogo. O primeiro gol saiu ainda na etapa inicial, dando tranquilidade à equipe. No segundo tempo, Murilo Xavier voltou a balançar as redes, fechando o placar em 2 a 0 e confirmando a vitória.

O resultado representa um respiro importante para o Clube de Regatas de Aquidauana, que soma três pontos preciosos na reta final da primeira fase e mantém vivas as chances de reação na tabela. A comissão técnica destacou a postura do elenco e a entrega dos atletas em campo.

A diretoria havia convocado a torcida durante a semana, com ingressos a preços populares e incentivo para quem fosse ao estádio vestindo a camisa do clube. A presença e o apoio dos torcedores foram apontados como fatores importantes para o desempenho da equipe.

Com o triunfo, o CRA ganha novo ânimo para a sequência do Estadual e volta a acreditar na recuperação dentro do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Tempo

Tempo quente deve marcar o sábado de Aquidauana e região

Educação

UFMS lança projeto de apoio à pessoa idosa em Aquidauana

Infraestrutura

Revitalização do Parque da Lagoa Comprida avança nova praça e espaços de lazer

Obra realizada em parceria com o Governo do Estado segue por etapas e promete entregar área moderna e estruturada para a população

Trânsito

Bombeiros de Aquidauana atendem dois acidentes consecutivos na manhã desta sexta-feira

Publicidade

Oportunidades

Casa do Trabalhador oferece 15 vagas nesta sexta-feira para Aquidauana

ÚLTIMAS

Educação

Pé-de-Meia Licenciaturas: cadastro e inscrições começam nesta sexta

MEC concede até 12 mil bolsas mensais a estudantes selecionados

Atenção

CNU 2025: divulgadas listas de classificação de aprovados

Confirmação obrigatória de interesse na vaga começa no sábado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo