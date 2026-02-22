CRA vence Pantanal por 2 a 0 neste domingo

Vinicius Eduardo Foto

O Clube de Regatas de Aquidauana conquistou uma vitória fundamental na tarde deste domingo (22) ao bater o Pantanal SAF por 2 a 0, no Estádio Noroeste, em Aquidauana, pela 8ª rodada do Campeonato Sul-matogrossense.

Precisando desesperadamente do resultado para deixar a lanterna da competição, o Azulão entrou em campo pressionado, mas mostrou determinação diante da torcida. O nome da partida foi Murilo Xavier, autor dos dois gols que garantiram os três pontos ao time aquidauanense.

Jogando em casa e com o apoio vindo das arquibancadas, o CRA conseguiu se impor e controlar as ações do jogo. O primeiro gol saiu ainda na etapa inicial, dando tranquilidade à equipe. No segundo tempo, Murilo Xavier voltou a balançar as redes, fechando o placar em 2 a 0 e confirmando a vitória.

O resultado representa um respiro importante para o Clube de Regatas de Aquidauana, que soma três pontos preciosos na reta final da primeira fase e mantém vivas as chances de reação na tabela. A comissão técnica destacou a postura do elenco e a entrega dos atletas em campo.

A diretoria havia convocado a torcida durante a semana, com ingressos a preços populares e incentivo para quem fosse ao estádio vestindo a camisa do clube. A presença e o apoio dos torcedores foram apontados como fatores importantes para o desempenho da equipe.

Com o triunfo, o CRA ganha novo ânimo para a sequência do Estadual e volta a acreditar na recuperação dentro do Campeonato Sul-Mato-Grossense.