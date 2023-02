CRAM realizou roda de conversa alusiva ao Janeiro Branco em Aquidauana

Roda de conversa / Divulgação

O CRAM de Aquidauana realizou um café da manhã com uma roda de conversa para mulheres, trabalhando a temática da campanha da saúde mental “Janeiro Branco”, no início desta semana.

A coordenadora do CRAM, Ednéia Mendes Gamarra, juntamente com a equipe Idea Magalhães, psicóloga, Luciana Campelo, assistente social, desejou um 2023 de muitas vitórias e, lembrou, que toda a equipe está de prontidão para ajudar as mulheres.