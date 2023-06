CRAS da Nova Aquidauana terá mutirão de atendimento neste sábado

Divulgação

Neste sábado, 3, acontece das 7h às 13h, um mutirão de atendimento para a população se regularizar, atualizar documentos ou se cadastrar no Cadastro Único (CadÚnico), no CRAS II, localizado na Av. Mato Grosso, no Bairro Nova Aquidauana.

O mutirão tem por objetivo, alcançar as famílias que não podem dirigir-se ao CRAS de segunda a sexta-feira. O mutirão também visa alcançar as pessoas cujo nomes estão na lista já publicada pela prefeitura. Serão oferecidos atendimentos de orientação, inclusão e atualização do Cadastro Único e Bolsa Família.

“É o momento de as famílias que estão com benefício do Bolsa Família bloqueado procurar as informações e solicitar desbloqueio. As famílias que recebem Tarifa Social da Energia Elétrica (baixa renda) e BPC-LOAS também poderão vir atualizar o Cadastro Único”, enfatizou o coordenador do BSF – Antoniel Riquelme.

É válido destacar que o CRAS II atende as famílias residentes nos seguintes bairros: Nova Aquidauana, Vila Bancária, Trindade, Bairro Alto, Vila Paraíso, Cidade Nova, Vila Eliane, Guanandy e Centro.