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Cras de Aquidauana promove roda de conversa sobre o Maio Laranja com famílias do PAIF

Ação abordou o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes com o tema "Faça Bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes"

Da redação

Publicado em 21/05/2026 às 07:32

Atualizado em 21/05/2026 às 07:34

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A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a proteção da infância e da adolescência / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta quarta-feira (20), no Cras I São Pedro, uma roda de conversa com o grupo socioeducativo Entrelaços. A ação abordou a campanha Maio Laranja, que combate o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, com o tema: “Faça Bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes”.

O encontro foi conduzido pela psicóloga Luciana da Silva de Araújo, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), levando orientação, conscientização e fortalecendo os vínculos familiares e comunitários junto às famílias acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif).

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a proteção da infância e da adolescência, promovendo espaços de diálogo e reflexão sobre temas fundamentais para a prevenção da violência. O Cras I São Pedro está localizado na Rua Mário Guerreiro, s/nº, próximo à Escola Professora Dóris Mendes Trindade. Mais informações sobre as ações do CrasS e do Paif podem ser obtidas diretamente na unidade.

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